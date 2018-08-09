KIDERO IN COURT

Tetaat kiitita kapkirwok eng betutab raini neki Gov nebo Nairobi Evans Kidero asikowol kirwogutik chetinyegei ak wegetab malik koboto nametab osoya ak kirwogutik alak yegin Ko Gavana nebo Nairobi. Koruunen korkoretab kibagengeitab EACC Kidero eng kembout nekayekyin betutab raini yegon komutgei asiketebsen eng offisisyechoton. Tom Ojienda ko ogilyondenyin.
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