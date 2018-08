Masata Wa Bongo Waomboleza Kifo Cha Mzee Majuto.

Mchekeshaji Mkongwe kutoka nchi jirani ya Tanzania King Majuto amefariki dunia usiku wa kuamkia leo akipokea matibabu kwenye Hospitali kitaifa ya Muhimbili nchini humo.

Baadhi ya masta kutoka bongo wameonesha kuguswa na msiba huo kupitia mitandao ya kijamii akiwemo Alikiba aliyechapisha ujumbe huu

Kupitia ukurasa wa Instagram Mwigizaji wema Sepetu pia kachapisha ujumbe wakutia nguvu familia ya marehemu

“ALIPANGALO ALLAH… I WISHED TO WORK WITH YOU BABA ANGU… ILA ALLAH HAKUPANGA… KAPUMZIKE BABA ANGU… MUNGU MKALI JAMANI….😔😔😔… ILA KAMA KUTESEKA TU UMETESEKA JAMANI…. RIP KING.”