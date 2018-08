Muthenya wa kiumia nitwakureheire gikunjo kia mbere kirikaniro kia mwanya mwena wa Nanyuki umuthi turakurehera gikunjo gia keri na kia muico kigii magongona maria marutagirwo mucii uyu mutheru wa Bible on the ground maria ni hamwe na ta umburi,ihoya kuri maria mutheru na mangi maingi.

Gikunjo-ini gitu gia keeri kia bible on the ground tugukorwo tugitaririo itumi cia nikii indo ngurani ikoretwo ikihuthika ihoero-ini itheru ria bible on the ground kuria ihuthikite na mworoto wacio.