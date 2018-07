CS Fred Mataing’i kwaga gwikinyia mbere ya kamiti ya senate

Kamiti ya mbunge ya senate iria irathuthuria mutino uria wonekanire wa Solai ni ikinyiriirie no muhaka minista wa ugitiri wa thi-ini ndagitari Fred Matiang’i ekinyie mbere ya kamiti iyo.

Uu ni thutha wa Matiang’i gutuma munini wake Patrick Ole Ntutu ari na riboti icoketie ciuria ciothe iria Matiang’i egubatii gucokeria kamiti iyo.

Muikariri giti wa kamiti iyo Mutula Kilonzo junior augire no muhaka Matiang’i ekinyie amu niwe wina wuigiririki ta minista kurekereria ndumiriri iria marenda.

Mwena-ini wake Ole Ntutu augire Matiang’i niarehaririirie gwikinyia kamiti-ini iyo no kuraumira mucemanio wa hi na hi wigii ugitiri wa gibururi.