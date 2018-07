Arutwo 100 a airitu kuuma cukuru wa Silanga kuura cukuru utuku wa gukia umuthi

Arutwo makiria ma 110 a airitu kuuma cukuru wa secondary wa Silanga Olkalou kaunti-ini ya Nyandarua nimorire cukuru utuku wa guka gukia umuthi matekumenyeka kuria moriire.

Kuringana na murutani munene wa cukuru ucuio Peter Macharia augite cukuru ucio ukoragwo na arutwo makiria ma magana matatu , no no aritu makiria ma 110 makomaga kuria morire othe kuuma kirathi gia Form one kinyagia kirathi gia Form Four, murutani ucio agikuuira morire cukuru niguo matigeke igeranio cia term ya keri.

No aciari aria maraniirie na ceceni ino maugite maraikara na hahu kuona gukinyaniria na riu arutwo aonmatiri marakinya micii-ini na matiri cukuru , undu uria uramarigithia kuria ciana ciao ciuriire.