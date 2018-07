Ndugamano gatagati ga seneta wa Murang’a Irungu Kang’ata na ngavana Mwangi wa Iria niyoete mwerekera mweru thutha wa Kang’ata kuuga ngavana niaramuhe mikaana.

Kang’ata augite we ndakuguoyohio ni mikaana ino akiuga we no aguthii nambere na kuruta wira wake ta senata.