Wanjiru wa mitura; Wanjiru ni mwendia wa mitura na thubu mwena wa Komaroks 

Wendia wa mitura na nyama cia nda o undu mwe na thubu ni imwe ya biacara iria ciikiriirwo muno matauni-ini maingi kuria cionekanaga ta ari irio cia raithi..no ona kuri o uguo utheru wa biacara ino niukoragwo wikiriirwo nganja guku aingi makiukuruhania giko kiingi kumana na kuria yendagirio

No kuri Sharon Wanjiru kuuma ituura ria Komarocks guku Nairobi uyu no wira ta uria ungi no kiria kibataranagia ni utheru wa gikiro kia iguru.

Wanjugu wa Wachira niacereire Sharon wira-ini wake na gutuhariria riboti ino.