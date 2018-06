Matuku turi ni hinya gukora mundu uri na ukuru wa miaka makiria ma 100 uraruta mawira mothe ma mucii na moko make hatari uteithio wa andu a nyumba yake.

Ann Wagacura, mutumia wa miaka 100 uria ugegetie aikari a Ting’ang’a amu we handu ha aikare thi atungatwo, we oyaga icembe na guthii mugunda kwirutira wira wake wa mucii ota andu aria angi. No thiri wa hinya ta uyu ukuru-ini wake ni iriku.