REFIGAH: GrandPa Iko Imara Kama Simba.

Meneja wa label ya Grandpa records Refigah amekanusha madai kutoka kwa kidis kwamba lebel yake ili ‘Kufa” pindi tu alipo ondoka yeye ndiyo aliyekua ameishikilia.

Akikanusha madai hayo , Meneja huyo amesema kua Grand Pa Iko imara na ifikiapo mwishoni wa mwezi ujao wataachia bonge la surprise.

Rafigah amezidi kufunguka na kuhoji kua mkataba wa Kidis na visita aliye kua producer pamoja na Mr. Nice msanii kutoka nchi jirani ya Tanzania ulikatizwa na lebel hiyo baada ya sinto fahamu kuzuka kati yao.

“CONTRACT YA D.N.A, N A KENRAZY ILIIISHA NA WAKAONDOKA ROHO SAFI, LAKINI KIDIS, VISITA, NA MR NICE TULIKATIZA CONTRACT YAO NA UKIANGALIA WALE AMBAO TULIKATIZA NDIO WANAO PIGA KELELE ZAIDI. KITU KUBWA KIDIS ALIFANYA NDANI YA GRANDPA NI KAMUA LEO ,THEN AFTER THAT HE DIED ON ARRIVAL.”